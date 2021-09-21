На Буковині просто під залізничною колією провалилася земля. Ґрунт підмило неподалік кордону з Молдовою. Утворилася яма глибиною шість метрів.

Цією ділянкою щодня курсує потяг "Чернівці - Київ". Його маршрут тимчасово змінили. Людей до Чернівців довозили автобусами. В Укрзалізниці кажуть - це місце оглядали буквально за день до аварії і проблем не помітили. Те, що сталося, називають форс-мажорною ситуацією. Ремонтні бригади засипають провалля і укріплюють колію.