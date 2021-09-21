На Буковині під залізничною колією утворилася яма [ Редактировать ]
На Буковині просто під залізничною колією провалилася земля. Ґрунт підмило неподалік кордону з Молдовою. Утворилася яма глибиною шість метрів.
Цією ділянкою щодня курсує потяг "Чернівці - Київ". Його маршрут тимчасово змінили. Людей до Чернівців довозили автобусами. В Укрзалізниці кажуть - це місце оглядали буквально за день до аварії і проблем не помітили. Те, що сталося, називають форс-мажорною ситуацією. Ремонтні бригади засипають провалля і укріплюють колію.
по теме
Однак керівництво такі рапорти ігнорує, а тих, хто скаржиться - звільняє.
Однак керівництво такі рапорти ігнорує, а тих, хто скаржиться - звільняє.
Машиністи П'ятихатського вагонного депо мало не щодня пишуть службові записки про несправність електровозів. Однак керівництво такі рапорти ігнорує, а тих, хто скаржиться - звільняють.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Також близько восьмої ранку в районі станції "Скотувата" зафіксовано атаку з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.