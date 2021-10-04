Селяни були змушені шукати, копати свердловини, або цистернами доправляти воду на поля.

У Туреччині рекордна посуха. Через два аномально сухі роки тисячі фермерів по всій країні стикнулися з нестачею води, що знищила їхні врожаї.

Селяни були змушені шукати, копати свердловини, або цистернами доправляти воду на поля. Однак витрати на це нівелюють заробітки від сільського господарства. І за прогнозами експертів, через зміни клімату посухи дедалі гіршатимуть. І це ставить під загрозу продовольчу безпеку країни.