Туреччина потерпає від посухи та нестачі води [ Редактировать ]
У Туреччині рекордна посуха. Через два аномально сухі роки тисячі фермерів по всій країні стикнулися з нестачею води, що знищила їхні врожаї.
Селяни були змушені шукати, копати свердловини, або цистернами доправляти воду на поля. Однак витрати на це нівелюють заробітки від сільського господарства. І за прогнозами експертів, через зміни клімату посухи дедалі гіршатимуть. І це ставить під загрозу продовольчу безпеку країни.
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