Керівник ООН попросив у Ілона Маска 6 мільярдів доларів [ Редактировать ]
В Ілона Маска попросили 6 мільярдів доларів на боротьбу з голодом.
Із таким проханням до американського бізнесмена звернувся керівник Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі.
Він зазначив - таку суму мільярдер може заробити лише за день, а саме стільки потрібно, щоб запобігти гуманітарній катастрофі.
До слова, цьогоріч на межі голоду опинилися близько 42 мільйонів людей.
Усе через кризу, яку спровокувала пандемія.
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