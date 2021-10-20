Цьогоріч на межі голоду опинилися близько 42 мільйонів людей.

В Ілона Маска попросили 6 мільярдів доларів на боротьбу з голодом.

Із таким проханням до американського бізнесмена звернувся керівник Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі.

Він зазначив - таку суму мільярдер може заробити лише за день, а саме стільки потрібно, щоб запобігти гуманітарній катастрофі.

До слова, цьогоріч на межі голоду опинилися близько 42 мільйонів людей.

Усе через кризу, яку спровокувала пандемія.