Через пандемію постраждала свобода слова [ Редактировать ]
Через пандемію погіршилася ситуація з правами людей, заявили в міжнародній правозахисній організації Amnesty International.
Зокрема, соціальні мережі були цензуровані, а деякі ЗМІ - закриті.
Через це не всі люди можуть отримати важливу інформацію, зокрема, про захист від Ковіду.
Правозахисники наголосили - під час пандемії низка країн, серед яких і Росія, під виглядом боротьби з поширенням Ковіду ухвалили репресивні закони, що обмежують право на свободу висловлення думки.
по теме
Зокрема, соціальні мережі були цензуровані, а деякі ЗМІ - закриті. Через це не всі люди можуть отримати важливу інформацію, зокрема, про захист від Ковіду.
За попередню добу в Україні - майже п'ять тисяч заражень ковідом. Від ускладнень померли 114 людей.
По его словам, тотальный локдаун власти вводить не собираются
Майже 7 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Велика Британія й Росія.
Регіонам зі складною епідситуацією планують надати право встановити неробочі дні вже найближчої суботи.