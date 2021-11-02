У Нігерії обвалилася багатоповерхівка, семеро мешканців загинули [ Редактировать ]
У нігерійському місті Лагос обвалилася багатоповерхівка.
Щонайменше семеро мешканців загинули. Живими з-під руїн дістали трьох.
Хмарочос ще був на етапі будівництва, звели 21-й поверх. Під час падіння в будівлі перебувало понад 100 людей.
Що спричинило обвал - наразі невідомо.
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