В понедельник, 8 ноября, Михаила Саакашвили посетил консилиум врачей. Они заявили о том, что состояние здоровья у него неудовлетворительное и может стремительно ухудшиться каждую минуту. Мужчина голодает 39-й день подряд. Об этом рассказала уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

Призываю грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины в больницу, которая обустроена для оказания экстренных реанимационных мероприятий и соответствует стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, после информации в СМИ о том, что Саакашвили, якобы, принимает пищу - бывший президент Грузии отказался от лекарств, витаминов и других поддерживающих препаратов, несмотря на то, что они были назначены ему для предотвращения летальным последствиям голодания.

Побуждение Саакашвили отказаться от вышеупомянутых препаратов - является способом лишить его жизни.

Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, которые нарушают права гражданина Украины на жизнь и здоровье.

Также уполномоченная Верховной Рады призвала власти Грузии к обеспечению Саакашвили надлежащим лечением.

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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