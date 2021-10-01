В Грузии задержали Саакашвили - СМИ [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвил, пишут "Новости Грузии".
Его задержание состоялось после возвращения в Грузию. Сообщается, что Саакашвили помещен в пенитенциарное учреждение.
Утром 1 октября экс-президент сообщил, что вернулся в Грузию. Сначала власти опровергали эту информацию.
Впрочем, потом стало известно, что Саакашвили все-таки в стране. Его задержали правоохранители.
Ранее Саакашвили сообщил, что находится в Грузии.
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