Консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме Рустави. Саакашвили после ареста объявил голодовку, поэтому состояние его здоровья ухудшилось. Об этом сообщает "Грузия Online".

Информацию о такой рекомендации сообщил журналистам один из членов врачебного консилиума Зураб Пагава. По его словам, врачи рекомендуют положить Саакашвили в клинику для интенсивного надзора.

Мы поставили вопрос о т. н. профилактической госпитализации и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы перестраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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