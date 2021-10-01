В пятницу, 1 октября, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Причиной вызова дипломата стало задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.

В Министерство иностранных дел пригласили руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства задержания Михаила Саакашвили.

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента.

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