В пятницу, 1 октября, в городе Тбилиси, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Грузинские СМИ публикуют кадры задержания бывшего главы государства. Об этом сообщает РБК-Украина.

На видео видно, как Михаил Саакашвили идет в сопровождении двух правоохранителей.

На его руках надеты наручники. При этом сам Саакашвили прибывает в хорошем настроении.

Ранее Саакашвили сообщил, что находится в Грузии.

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