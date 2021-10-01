Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили написал в Facebook, что прибыл в Грузию.

Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет.

Позже Саакашвили выложил видео, в котором утверждает, что находится в Батуми.

Новость о возвращении Саакашвили на родину тиражируют оппозиционные грузинские СМИ, но от грузинских властей пока нет официального подтверждения, действительно ли политик прилетел в страну, сообщает "Интерфакс-Украина".

В МВД Грузии заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и направлен в тюрьму:

Саакашвили заочно осужден и заслуживает тюрьмы, а его надежда, что люди выйдут и будут защищать его, является ложной.

2 октября в Грузии пройдут местные выборы, в которых принимает участия возглавляемая Саакашвили партия "Единое национальное движение" (ЕНД). Ранее экс-президент написал в соцсетях, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда голосование будет завершено.

Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, где против него открыли ряд уголовных дел, и перебрался в Украину. На родине суд заочно приговорил его к реальным срокам заключения.

В 2015 году Саакашвили был лишен гражданства Грузии. Президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил председателем Одесской ОГА (2015-2016 гг).

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После того как Саакашвили начал в Украине собственный политический проект, Порошенко лишил его украинского гражданства и выслал из страны. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, а 7 мая 2020 года назначил его председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.

"Подробности" писали, что это привело к дипломатическому скандалу между Киевом и Тбилиси. Грузия даже отозвала своего посла для консультаций, но потом его вернула.