В пятницу, 1 октября, у Михаила Саакашвили заявили, что нет доказательство о его задержании в Грузии. Ранее о задержании Саакашвили заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

Об этом заявила глава офиса Саакашвили Мария Барабаш.

Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн.

Ранее Саакашвили сообщил, что находится в Грузии.

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