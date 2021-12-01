Европейский союз намерен рекомендовать странам-участницам пересматривать правила въезда, чтобы сдержать распространения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает Bloomberg.

Все страны блока должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести необходимые меры.

Европейская комиссия также собирается обратиться к национальным правительствам с призывом оперативно развернуть ревакцинацию от COVID, а также реализовать предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата вакцинации, который будет действовать 9 месяцев вместо 12.

Bloomberg отмечает, что в ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес должны выступить с разъяснениями на пресс-конференции.

Напомним, что власти Италии ужесточат в стране меры по борьбе с COVID-19 и введут санитарный пропуск Super Green Pass. "Суперсертификат" будет выдаваться только вакцинированным и переболевшим.

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