Не завдяки - а всупереч. Так нині працює місцеве самоврядування на Донбасі, - заявляють в опозиції. Саме на рівні громад вирішуються найважливіші для людей питання. Тому, кажуть політики, так важливо відновити повноцінне самоуправління. Для цього у парламенті вже зареєстрували десятки законопроєктів.

Наталія Королевська народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы благодарны всем мэрам, благодарны главам районов, депутатам местных советов во всей нашей стране. Которые взяли на себя ответственность, которые сегодня работают с людьми, которые борются не благодаря поддержке центральной власти, а вопреки той политике, которую проводит сегодня правительство, проводит Офис, монобольшинство в парламенте. Потому что сегодня на местное самоуправление переложили абсолютно все проблемы, которые существуют. И мэр сегодня разрыается - оплатить школу отопление, или садик. И сегодня мэры поднимают вопрос, что везут некачественное топливо и то, что они стоят на передовой защиты людей.