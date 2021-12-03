Опозиція прагне відновити повноцінне самоуправління у громадах [ Редактировать ]
Не завдяки - а всупереч. Так нині працює місцеве самоврядування на Донбасі, - заявляють в опозиції. Саме на рівні громад вирішуються найважливіші для людей питання. Тому, кажуть політики, так важливо відновити повноцінне самоуправління. Для цього у парламенті вже зареєстрували десятки законопроєктів.
Наталія Королевська народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы благодарны всем мэрам, благодарны главам районов, депутатам местных советов во всей нашей стране. Которые взяли на себя ответственность, которые сегодня работают с людьми, которые борются не благодаря поддержке центральной власти, а вопреки той политике, которую проводит сегодня правительство, проводит Офис, монобольшинство в парламенте. Потому что сегодня на местное самоуправление переложили абсолютно все проблемы, которые существуют. И мэр сегодня разрыается - оплатить школу отопление, или садик. И сегодня мэры поднимают вопрос, что везут некачественное топливо и то, что они стоят на передовой защиты людей.
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