Обвалився два роки тому, а розбирають тільки зараз. У Дрогобичі нарешті взялися за руїни будинку, який обрушився серед ночі і буквально поховав вісьмох людей. Десятки родин тоді лишилися без житла.

Де вони зараз і чи покарані винні? З'ясовувала Христина Гашенко.

Два роки минуло від трагедії, і тільки-но зараз взялися розбирати завали. Процес цей повільний. Працює лише техніка. Бо вручну - небезпечно, кажуть комунальники. Будинок буквально пронизаний тріщинами і може обвалитися будь-якої миті.

Павло Ваславський, оператор на ескаваторі:

Зробили насип і виїхали до верху, тепер спускаємося знов до низу і знов до верху. Переміщаємо купу до того приміщення і будемо демонтовувати.

Василь Бохунок, директор капітального будівництва Дрогобицької міської ради:

Руйнування йде методом фактично, повністю руйнування конструкцій. Тому що його, як звикли розбирати, неможливо тому, що не можна людей послати на небезпеку, в любий час може впасти.

А впало тут у 2019-му. У будинку вночі, коли всі спали, рухнув цілий під'їзд. Загинули восьмеро місцевих. Серед них дитина. Стільки ж людей тоді ушпиталили. Ці страшні кадри – нагадування.

Спецкомісія врешті весь будинок визнала аварійним. Мешканців усіх під'їздів відселили майже одразу. Із міського та держбюджетів потерпілим надали грошові компенсації. Родина Івана змогла купити на виділені кошти трикімнатну квартиру в будинку неподалік. А коли обвалився під'їзд, квартиру чоловіка від прірви відділяла лише стіна.

Іван Кардаш, колишній житель аварійного будинку:

Грюк - і щось полетіло. Думав, що аварія у нас там часто, я на перехрестку живу. Я на балкон вискочив подивився, немає нічого, я на ліво, сусідський балкон лежить.

Розібрати завали будівельники обіцяють до кінця наступного тижня. Що буде на цьому місці - у міськраді ще не вирішили. Винуватців трагедії не покарали. Місцевий райсуд закрив кримінальне провадження, бо прокурори документи подали із запізненням. Тому двоє працівників ЖЕКу, яких підозрювали в службовій недбалості, покарання уникли.