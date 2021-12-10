Волонтери намагалися сміхом та розвагами підтримати тих, хто постраждав від стихії.

Клоуно-терапія. У таборі для переселенців на острові Ява, куди після виверження вулкана евакуювали цілі родини, волонтери намагалися сміхом та розвагами підтримати тих, хто постраждав від стихії.

Чи можуть фокуси та пантоміма допомогти у боротьбі із психологічною травмою? Дивіться.

9-річна дівчинка:

-Я щаслива. - Хочеш побачити клоунів іще раз? - Так, хочу. - З ким ти зараз живеш? - З мамою, татом, бабусею, дідусем і двоюрідним братом.

Дев'ятирічна Елла живе в таборі для переселенців на острові Ява. Вона, як і сотні інших тамтешніх дітей, разом із рідними тікала від виверження вулкана. Понад 100 тисяч будинків зруйнували потоки лави, 6 тисяч людей довелося евакуювати. Та навіть тут, серед наметів, є охочі розрадити як дорослих, так і дітлахів.

Деді Делон, волонтер:

Ми сподіваємося, що наші розваги зможуть зробити дітей щасливими. Багато з них травмовані через це виверження. Сподіваємося, що наша присутність тут підтримає їх.

Деді та інші аніматори зазвичай виступають на днях народженнях, але також приділяють час волонтерській роботі. Саме їхня організація вирішила провести для евакуйованих дітей розваги. Волонтери розділилися на 9 груп і по черзі влаштовують справжнє свято: тут і фокуси, і конкурси, і традиційна пантоміма.

Мар'ям, евакуйована жителька:

Я вважаю, що діти повинні бути щасливими. Вони мають сміятися, а не сумувати. Сподіваюся, дітлахам сподобається таке шоу.

Піклуються волонтери і про навчання школярів.

Деді Делон, волонтер:

Коли я вперше почув про це в новинах, то запросив своїх колег разом прийти сюди й передати дітям книжки. Адже мене турбує їхня освіта. Сподіваюся, це буде корисним.

Вулкан Семеру почав вивергатися тиждень тому. 43 людини загинули, ще 13 вважаються зниклими безвісти. Вулканічний попіл вкрив щонайменше 11 навколишніх сіл. Тому тисячі мешканців змушені були залишити свої домівки.