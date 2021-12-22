К своему завершению подходит 2021 год. Он оказался непростым не только на местном уровне, но и на уровне международных отношений. За 12 месяцев мир потрясло много событий. Давайте вместе вспомним о главных из них.

Второй импичмент Дональда Трампа

Дональд Трамп / Фото: Getty Images

Политическое событие в истории США, произошедшее в начале 2021 года и явившееся прямым последствием событий, известных как "захват Капитолия".

13 февраля 2021 года Сенат проголосовал против обвинительного вердикта по импичменту: 57 голосами "за" и 43 голосами "против". Для успешного вердикта требовалось минимум 67 голосов "за".

Инаугурация Джо Байдена

Фото: EPA

Инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года, ознаменовав начало четырехлетнего срока Джозефа Байдена на посту президента. Одновременно.

Байден принес президентскую присягу, перед которой к присяге на пост вице-президента была приведена Камала Харрис. Инаугурация состоялась в условиях острого политического кризиса.

Инаугурация Садыра Жапарова

Фото: стоп-кадр из видео

Инаугурация Садыра Нургожоевича Жапарова в качестве Президента Киргизской Республики состоялась 28 января 2021 года, которая ознаменовала начало первого срока Садыра Жапарова на посту президента Киргизии. Прошла в Большом зале Киргизской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Израильско-палестинский кризис

Фото: Википедия

6 мая 2021 года начались столкновения между палестинскими и еврейскими демонстрантами, в конфликт вмешалась полиция Израиля, пытаясь его остановить. Конфликт разгорелся из-за запланированного решения Верховного суда Израиля о выселении палестинцев из жилых домов в квартале Шейх-Джаррах, районе Восточного Иерусалима.

Вооруженный конфликт на Донбассе

Фото: slovoidilo

Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года и продолжающийся по сей день. Сейчас мировое сообщество активно поддерживает Украину и всячески принимает участие в урегулировании конфликта.

Так, министр обороны США Ллойд Остин 19 октября 2021 года во время визита в Украину на встрече с министром обороны Украины Андреем Тараном заявил следующее: "Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины".

Наступление "Талибана"

Фото: Укринформ

Наступление "Талибана" - активная наступательная операция против правительственных сил Афганистана, начатая боевиками террористической организации "Талибан" 1 мая 2021 года, в связи с объявлением об окончательном уходе американских войск из страны. К 14 августа талибы взяли под контроль 90 % всей территории страны, а 15 августа 2021 года заняли столицу, Кабул, и захватили власть в стране. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны

Киевский саммит первых леди и джентльменов

Фото: pravda

Киевский саммит первых леди и джентльменов - международная инициатива первой леди Украины Елены Зеленской. Тема первого саммита: "Мягкая сила в новой реальности". Целью мероприятия является создание международной диалоговой платформы, которая будет способствовать решению гуманитарных проблем по всему миру. Первый саммит состоялся 23 августа 2021 на территории национального заповедника "София Киевская".

Миграционный кризис на границе Белоруссии

Фото: REUTERS

Миграционный кризис на границе Белоруссии возник весной 2021 года по причине наплыва нелегальных мигрантов, в основном из Ирака и Сирии, в меньшей степени из Афганистана и в меньшей степени из африканских стран (по статистике Пограничной службы Польши), пытающихся попасть в страны ЕС (Литву, Латвию, Польшу).

Литовские власти обвиняют в организации потока нелегальных мигрантов власти Белоруссии. Власти Белоруссии и России свою причастность к нелегальной миграции отрицали, связывая события с пандемией COVID-19, обострением экономических проблем в развивающихся странах, неправильной экономической и военной политикой Европы и США по отношению к этим странам.

Саммит НАТО в Брюсселе

Фото: dw

Саммит стран в Брюсселе - 31-я встреча на высшем уровне глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса, которая состоялась 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО. Участники встречи обсудили ряд важных геополитических вопросов и подписали итоговое коммюнике.

Так, в итоговом заявлении говорится, что предложение России о моратории на развертывание ракет средней дальности "не является приемлемым и не вызывает доверия у НАТО", при этом стороны договорились не размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования.

Саммит Россия - США в Женеве

Са́ммит Россия - США с участием президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошел 16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария).

По итогам саммита Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности, в котором они переподтвердили согласованный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1985 году важнейший принцип, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, а потому она никогда не должна быть развязана. Было также объявлено о запуске двустороннего диалога по стратегической стабильности, призванного заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Саммит G-20 в Риме

Саммит G-20 в Риме - шестнадцатая встреча Группы двадцати (G20), прошедшая 30-31 октября 2021 года в Риме, столице Италии.

Форум политического диалога Ливии

Форум политического диалога Ливии - серия встреч и переговоров, проведенных в 2019-2021 годах сторонами ливийского конфликта в городе Женева (Швейцария) для мирного урегулирования гражданской войны и объединения разрозненных государственных институтов Ливии.

Конференция ООН по изменению климата

Конференция ООН по изменению климата 2021 года (также известная как COP26) - 26-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата. Проходила в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Является 26-й конференцией участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата и третьей встречей сторон Парижского соглашения.

Была запланирована на ноябрь 2020 года, но была отложена из-за пандемии COVID-19.

Военный переворот в Гвинее

Военный переворот, совершенный Вооруженными силами Гвинеи 5 сентября 2021 года. Переворот привел к повышению цен на алюминий, которые поднялись до рекордных значений - $2 761 за тонну.

Официальный представитель партии Объединение гвинейского народа рассказал о резком ухудшении здоровья арестованного Альфа Конде. Известно, что Конде отказывается от пищи. Африканский союз приостановил членство страны в этой организации.

Военный переворот в Судане

Военный переворот в Судане (часть Революции Слоновьего Хобота) произошел 25 октября 2021 года. В ходе переворота, по меньшей мере 5 высокопоставленных лиц были задержаны, в том числе премьер-министр Абдалла Хамдук. Граждане сообщают о блокировке доступа к мобильной связи и Интернета в стране.

Было объявлено о введении режима чрезвычайного положения и роспуске правительства.

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