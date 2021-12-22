У львівських трамваях та тролейбусах лунають колядки [ Редактировать ]
Саундтрек до Різдва. У Львові до цього свята ставляться відповідально. Тож настрій вирішили поліпшувати навіть у міському транспорті, де тепер лунають колядки. Чи до вподоби пасажирам таке акустичне доповнення до новорічних прикрас? Запитувала Христина Гашенко.
Колядки всюди. Уже традиційно у львівських трамваях і тролейбусах напередодні свят різдвяна атмосфера.
Христина Гашенко, кореспондентка:
Саме їх вмикають пасажирам під час руху транспорту. Люди святкові композиції можуть почути лише між зупинками трамвая.
Звучать вони від 30-ти секунд до трьох хвилин - усе залежить від відстані між зупинками.
Віктор Шекель, житель Львова:
Це є унікально добра справа для людей, які хочуть підтримати свою духовність і свій внутрішній настрій. Бо життя не просте. А коли свято заходить, і ті всі речі, які є музично духовні, мелодійні, вони створюють настрій.
Любов, жителька Львова:
Ідуть свята, настрій піднімає, послухаєш колядки, бо так би чи слухав на вулиці чи нє. А в трамваї почуєм.
І навіть веселіше кермувати, розповідає Катерина Занік. Вона вже двадцять років - водій трамвая.
Катерина Занік, водій трамвая:
Я в захваті від цього, я б хотіла слухати і слухати без перестанку. Дає мені такого ентузіазму до праці, натхнення. Я кажу, душа просто радіє.
Тож за кермом жінка часто собі тихенько підспівує. І для нас теж...
Загалом у плей-листі - 40 колядок. Серед них є й інструментальні композиції.
Різдвяну пісню "Тиха ніч" виконав Володимир Забавський. Чоловік працює в управлінні електротранспорту понад 5 років. Організовує рух і розробляє графік руху трамваїв і тролейбусів. Музичної освіти не має. Лише пів року як бере уроки гри на електророялі.
Володимир Забавський, начальник служби управління руху ЛКП "Львівелектротранспорт":
Прийшлось імпровізувати свою версію, тому що була проста версія, проста звичайна на одну нотку, прийшлося , моделювати, джаз там добавити, елементи, щоб це було цікаво.
Грати святкову композицію на електророялі чоловік навчив і нас.
Решту різдвяних композицій, які лунають в електротранспорті, виконали відомі українські співаки та гурти. Безоплатно. Туристи таким колядками здивовані. Кажуть, частину із прослуханого репертуару раніше навіть не чули.
Ярина Ільчук, туристка із Києва:
Для мене це якась новинка. Це дійсно і розвиває якесь людське уявлення про нашу якусь спадщину і це крута ідея.
Володимир Краплина, турист із Києва:
Це складає таку атмосферу свята. Львів асоціюється у всіх із Різдвом в Україні, а Київ такий більш індустріальний такий город.
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