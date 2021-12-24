В мире за минувшие сутки лабораторно подтвердили 973 256 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сервис Worldoneters.

Таким образом, лидером по новым COVID-случаям за сутки в мире по-прежнему остаются США (+267 269). Далее идут: Великобритания - 119 789, Франция - 91,608, Испания - 72 912, Германия - 39 196 и Россия - 25 667.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в мире зафиксировали 6 382 умерших от вируса. США также первые по суточному количеству COVID-смертей – 1 149. На втором месте Россия – 1 002, а на третьем Польша – 616.

Читайте также, на территории Германии от штамма коронавируса "Омикрон" зафиксировали первую смерть. Специалисты института Роберта Коха рассказали, что умерший от коронавирусной инфекции мужчина попадал под возрастную категорию от 60 до 79 лет.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон". К соответствующему мнению пришли ученые.

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