У бразильському штаті на катери з людьми обвалилася скеля [ Редактировать ]
У Бразилії на катери з людьми обвалилася скеля! Відомо щонайменше про сімох загиблих. Ще понад 30 людей отримали травми. На відео видно, як частина скелі раптово відокремилася від стіни каньйону та впала на три прогулянкові катери.
Стався інцидент у бразильському штаті Мінас-Жерайс. Нині там триває рятувально-пошукова операція. Припускають, що зниклими безвісти можуть бути ще близько 20-ти людей.
На думку рятувальників, обвал спровокували сильні опади в регіоні.
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