27 января 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы проводит срочные дебаты на тему "Преодоление Covid-19 с помощью мер в области здравоохранения". Особый интерес для стран Совета Европы вызывают вопросы целесообразности закрепления на законодательном уровне нормы об обязательной вакцинации, справедливого распределения вакцин, преодоления последствий так называемого "длительного Covid-19" - протекание болезни с последующими осложнениями. Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, Вице-президент группы социалистов ПАСЕ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина.

Данные Всемирной организации здравоохранения говорят о критичности ситуации, в которой мы пребываем второй год подряд. Только за последние сутки во всем мире зарегистрировано 3 849 131 новый случаев заражения COVID-19. В то время как за весь период с начала пандемии зафиксировано 356 955 803 подтвержденных случаев заражения COVID-19, включая 5 610 291 летальных исходов.

Как поясняет Юлия Левочкина, срочность рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы доклада на тему "Преодоление Covid-19 с помощью мер в области здравоохранения" обусловлена высокими темпами распространения нового штамма "Омикрон". Доклад ПАСЕ содержит ряд рекомендаций, направленных на преодоление пандемии с помощью мер в области здравоохранения.

Народный депутат напомнила, что ровно год назад – 27 января 2021 года – ПАСЕ приняла Резолюцию 2361 (2021) "Вакцины от Covid-19: этические, правовые и практические соображения" и призвала информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться какому-либо давлению с целью ее прохождения.

"Если еще год назад европейские парламентарии придерживались более гибкого подхода в вопросе вакцинации, то сейчас дискуссия приобретает другой вектор. В частности, Ассамблея начинает общественную дискуссию о возможном закреплении на законодательном уровне государств нормы об обязательной вакцинации для конкретных групп или населения в целом. Вместе с тем, обязательная вакцинация не должна распространяться на людей, имеющих медицинские противопоказания и детей до тех пор, пока полностью не будет гарантирована безопасность и эффективность вакцинации", - подчеркнула Юлия Левочкина.

Политик также обратила внимание, что в резолютивной части доклада отмечается, что государства-члены Совета Европы не приложили достаточных усилий для обеспечения глобального справедливого доступа к вакцинам против Covid-19. В связи с чем Ассамблея, во избежание дискриминации, рассматривает вопрос о взаимном признании всех вакцин против Covid-19, разработанных в государствах-членах Совета Европы, а также всех вакцин, разрешенных ВООЗ.

"Главным лейтмотивом вынесенного на рассмотрение ПАСЕ доклада является принцип "никто не может быть в безопасности, пока не будут в безопасности все". И сейчас главный фокус внимания сосредоточен на нахождении оптимального баланса между обеспечением всеобщей безопасности и гарантированием основных прав и свобод человека", - резюмировала народный депутат.

Напомним, январская сессия ПАСЕ проходит с 24 по 28 января 2022 года в гибридном формате. На фоне высокой заболеваемости COVID-19 в Европе, большая часть делегатов принимает участие в сессии ПАСЕ в режиме онлайн в связи с действующими карантинными ограничениями.