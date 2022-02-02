У Сан Паулу через зливи обвалилася частина автостради [ Редактировать ]
У бразильському місті Сан Паулу через зливи обвалилася частина автостради. Минулося без жертв.
Сталося це біля будівництва нової станції метро - гілка мала проходити повз місцеву річку. На місці обвалу утворився величезний кратер.
Напередодні інженери повідомляли про затоплення виритих підземних тунелів. Два дні тому через повені та зсуви ґрунту у штаті Сан Паулу загинули 19 осіб. Пів тисячі родин залишилися без даху над головою.
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