На Тайвані розпочалося свято небесних ліхтарів.

Одне з найяскравіших та найулюбленіших серед місцевих жителів. За легендою, вогники запалюють, щоби душі предків змогли спуститися з неба та приєднатися до зустрічі весни.

Упродовж двох тижнів тисячі ліхтариків різноманітної форми злітатимуть у нічне небо, наповнюючи його світлом і надією. На них жителі Тайваню пишуть побажання для своїх рідних. Люди вірять: вони неодмінно здійсняться.