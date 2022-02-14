На Тайвані розпочалося свято небесних ліхтарів [ Редактировать ]
На Тайвані розпочалося свято небесних ліхтарів.
Одне з найяскравіших та найулюбленіших серед місцевих жителів. За легендою, вогники запалюють, щоби душі предків змогли спуститися з неба та приєднатися до зустрічі весни.
Упродовж двох тижнів тисячі ліхтариків різноманітної форми злітатимуть у нічне небо, наповнюючи його світлом і надією. На них жителі Тайваню пишуть побажання для своїх рідних. Люди вірять: вони неодмінно здійсняться.
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