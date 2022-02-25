Ракетный обстрел Киева: как выглядит многоэтажка на Дарнице (фото) [ Редактировать ]
Около 04:20 на улице Кошица 7А в Киеве ракета попал в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает ГСЧС.
Дом состоит из двух секций:
- первая секция 10 этажная - попадание на уровне 1-2 этажа;
- вторая секция 16 этажная - попадание на уровне 8-9 этажей с последующим возгоранием.
Есть угроза разрушения. Пожар в столичной многоэтажке ликвидирован в 05:37 на двух очагах, на общей площади 100 кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены 20 человек, 150 человек эвакуированы. 8 человек получили травмы разной степени.
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