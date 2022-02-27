Все железнодорожные переходы в Россию уничтожены - Укрзализныця [ Редактировать ]
Компания "Укрзализныця" прекратила все отношения с российской ОАО "РЖД". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Железнодорожные переходы между Россией и Украиной, "которые раньше обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов", разрушены.
"Укрзализныця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги". Мы предлагали железнодорожникам РФ мир и остановить войну, но они продолжали подвозить танки и другую боевую технику до Украины и ее границ.
Прекращена диспетчерская связь с Россией.
по теме
Зокрема, потяги направлять до Сватового, Рубіжного, Краматорська, Маріуполя і Костянтинівки.
Зокрема, потяги направлять до Сватового, Рубіжного, Краматорська, Маріуполя і Костянтинівки.
Авиакомпания Wizz Air перенесла дату восстановления шестнадцати рейсов из Украины. Изменения затронули рейсы из четырех городов Украины: Киева, Львова, Харькова и Одессы
Три европейские авиакомпании - немецкая Lufthansa, Austrian Airlines ("Австрийские авиалинии") и швейцарская Swiss International Air Lines - прекращают полеты в Киев и Одессу. Об этом авиаперевозчики сообщили 19 февраля
Теперь для получения разрешения на вылет необходимо подать заявку, в которой должны быть указаны цель полета, серийный номер воздушного судна и личные данные о пассажирах