Компания "Укрзализныця" прекратила все отношения с российской ОАО "РЖД". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Железнодорожные переходы между Россией и Украиной, "которые раньше обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов", разрушены.

"Укрзализныця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги". Мы предлагали железнодорожникам РФ мир и остановить войну, но они продолжали подвозить танки и другую боевую технику до Украины и ее границ.

Прекращена диспетчерская связь с Россией.