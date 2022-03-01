Украина получит 70 самолетов для армии [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Западные партнеры передадут Украине 70 самолетов для украинской армии. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания.
Украина получит следующие боевые самолеты:
- Болгария (Миг-29) - 16 шт;
- Болгария (Су-25) – 14 шт;
- Польша (Миг-29) - 28 шт;
- Словакия (Миг-29) - 12 шт.
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