Как оказать первую помощь при кровотечении [ Редактировать ]
Во время боевых действий скорая помощь может ехать к раненому долго, а кровопотеря очень опасна для жизни. В случае тяжелого ранения важно уметь остановить кровотечение хотя бы на время до приезда врачей, ведь это может спасти человеку жизнь.
Как правильно оказать первую помощь при кровотечениях - рассказывает ортопед-травматолог, врач ФРМ Валерий Ославский.
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