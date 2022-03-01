Во время боевых действий скорая помощь может ехать к раненому долго, а кровопотеря очень опасна для жизни. В случае тяжелого ранения важно уметь остановить кровотечение хотя бы на время до приезда врачей, ведь это может спасти человеку жизнь.

Как правильно оказать первую помощь при кровотечениях - рассказывает ортопед-травматолог, врач ФРМ Валерий Ославский.