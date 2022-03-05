Где беженцы из Украины могут быстрее перейти границу [ Редактировать ]
Министерство внутренних дел Украины рассказало, в каких пунктах беженцы из Украины могут быстрее пересечь границу. Также стало известно, что за прошедшие сутки границу на западном участке пересекли более 118 тысяч человек и более 13,5 тысячи транспортных средств.
Об этом сообщает МВД Украины.
Для скорейшего пересечения границы в МВД рекомендуют воспользоваться пунктами пересечения на границе с Венгрией. Они менее загружены (почти пустые). Также следует воспользоваться пунктами на границе со Словакией и Молдовой.
На западной границе все пункты работают в круглосуточном режиме. Их загруженность каждые три часа освещается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы. Это позволит гражданам самостоятельно выбирать наименее заполненные пункты пропуска.
Также стало известно, что в Украину прибыли более 14 тысяч человек, а за границу выбыли более 104 тысяч человек.
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Відтепер заборонено перебувати в прикордонних районах у нічний час, виходити на воду на будь-яких плавзасобах та пересуватися автотранспортом, окрім військового, дорогами, які ведуть до рубежу.