США дали "зеленый свет" странам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Верховная Рада Украины.

Это произошло через день после того, как Зеленский обратился к членам Конгресса с просьбой предоставить боевые самолёты во время субботнего видеозвонка в Zoom.

Ранее сообщалось о том, что Болгария, Польша и Словакия согласились передать Украине боевые самолеты Mig-29 и Su-25.