Пятнадцатый день войны: последние данные от Генштаба [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 10 марта, в Генеральном штабе ВСУ опубликовали последние данные по ситуации в стране.
Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил России по всем направлениям.
В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи.
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