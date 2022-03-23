Вопрос влияния войны в Украине на жизнь и положение украинских девочек и женщин является одним из приоритетных в рамках проведения 66-й сессии Комиссии Организация Объединенных Наций (ООН) по положению женщин.

Об этом сообщила посол кампании Girl2Leader Ukraine, народный депутат Украины Юлия Левочкина.

Исполнительный директор структуры "ООН-женщины" Сима Бахус на открытии сессии обратила внимание на тот факт, что женщины и девушки платят самую высокую цену во всех кризисах и конфликтах от Мьянмы и Афганистана до Сахеля и Гаити, и ужасающая война в Украине теперь в этом списке. Война с каждым днем разрушает жизни, надежды и будущее украинских женщин и девушек.

В частности, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев по состоянию на 15 марта 2022 года, Украину покинули 3 000 381 граждан. Учитывая обстоятельства, большую часть беженцев, которые вынужденно оставили свои дома, составляют женщины и дети. Более того, 1,85 млн граждан стали внутренне перемещенными лицами.



"Военная агрессия против Украины - страшная трагедия для нашей страны и украинского народа. Постоянным авианалетам и артиллерийским ударам подвергаются украинские города, больницы и родильные дома. Растет количество жертв среди мирного населения, детей, женщин и пожилых людей.

Несмотря на тяжелейшую ношу, которая легла на плечи женщин во время войны, украинские женщины и девушки, вне зависимости от места своего нынешнего пребывания и возраста, не опустили руки и активно помогают так, как они могут", - отметила Юлия Левочкина.

"Многие женщины встали на защиту своей страны, пополнили ряды ВСУ и территориальной обороны, помогают пострадавшим вследствие боевых действий, уязвимым категориям населениям, внутренним переселенцам и беженцам. Значительная часть украинских девочек также активно занимается волонтерской помощью – организовывают и координируют доставку гуманитарной помощи, помогают внутренним переселенцам и беженцам. В свою очередь, волонтеры международной кампании Girls2Leader в Украине работают по обеспечению нуждающейся категории населения медикаментами, продуктами питания и товарами первой необходимости", - резюмировала посол кампании Girls2Leader в Украине.