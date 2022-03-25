Байден, Шольц и Макрон предупредили об угрозе мирового голода [ Редактировать ]
Мировое сообщество стоит на пороге "беспрецедентного" продовольственного кризиса, вызванного вторжением россии в Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7.
Эта ситуация приведет к продовольственному кризису, тяжелым гуманитарным ситуациям в ряде стран и, несомненно, к огромным политическим последствиям.
Макрон добавил, что Украина и россия - крупнейшие сельскохозяйственные производители. Особенно уязвимы, по словам президента Франции, страны Африки и Ближнего Востока. На развитие кризиса Макрон отвел 1-1,5 года.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц также выразил обеспокоенность по этому поводу.
Мы должны сделать все, чтобы предотвратить голод.
Шольц сообщил, что Германия увеличит объем гуманитарной помощи Украине и принимающих беженцев соседним странам до 370 млн евро, и еще 430 млн евро направит на борьбу с грядущим продовольственным кризисом.
"Нехватка продовольствия будет реальной", - заявил и президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи G7. Он сообщил, что лидеры G7 обсудили вопросы, касающиеся увеличения производства пшеницы, чтобы уменьшить нехватку продовольствия.
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