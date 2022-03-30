Київрада затвердила пільги для столичного бізнесу [ Редагувати ]
Депутати міської ради Києва затвердили низку пільг, що стимулюють роботу столичного бізнесу. Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.
Обсяг пільг компенсується надходженнями від податку на доходи фізичних осіб та бізнесу, який працюватиме у столиці, уточнюють у Київраді.
Зокрема, для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків плату за договорами буде зменшено до 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від чинного рівня.
Бізнес, що працює на комунальних площах, звільнений від оплати оренди.
Окремі пільги від міста надаються паркованням та рекламним компаніям, що розміщують на рекламних площах соціальну та патріотичну рекламу.
Також депутати затвердили надання фінансової підтримки транспортним підприємствам міста. Зокрема на виплату зарплат їхнім працівникам.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що запровадження пільг – це зменшення надходжень до міського бюджету. Але головне завдання – щоб бізнес вижив та працював, щоб працювала економіка столиці та держави.
Депутати Київради провели засідання вдруге від початку широкомасштабного вторгнення Росії до України.
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