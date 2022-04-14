"Мінна безпека не без ПЕКа": у мережу виклали дитячу книжку про те, як діяти з вибухонебезпечними предметами [ Редагувати ]
"Мінна безпека не без ПЕКа": Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з видавництвом "Ранок" розмістили у відкритий доступ видання для дітей про мінну безпеку.
Діти - особлива аудиторія. Їм необхідні роз’яснення у доступній формі: що таке базові правила поведінки та як діяти в разі виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів.
Сюжет книги "Мінна безпека не без ПЕКа" допомагає максимально просто розкрити складну тему у вигляді коміксу. А правильні дії головних героїв у ситуаціях, пов’язаних з мінами чи вибухонебезпечними предметами, стають взірцем для наслідування.
Крім того, за QR-посиланнями можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео. Інтерактивність книжки допоможе в ігровій формі легше засвоїти матеріал.
Завантажити книжку безплатно можна за цим посиланням.
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