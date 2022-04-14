Діти чи не найчастіше страждають від мін

"Мінна безпека не без ПЕКа": Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з видавництвом "Ранок" розмістили у відкритий доступ видання для дітей про мінну безпеку.

Діти - особлива аудиторія. Їм необхідні роз’яснення у доступній формі: що таке базові правила поведінки та як діяти в разі виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Сюжет книги "Мінна безпека не без ПЕКа" допомагає максимально просто розкрити складну тему у вигляді коміксу. А правильні дії головних героїв у ситуаціях, пов’язаних з мінами чи вибухонебезпечними предметами, стають взірцем для наслідування.

Крім того, за QR-посиланнями можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео. Інтерактивність книжки допоможе в ігровій формі легше засвоїти матеріал.

Завантажити книжку безплатно можна за цим посиланням.