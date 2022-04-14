Байден заявив, що готовий приїхати в Україну [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден у розмові з журналістами заявив про готовність відвідати Україну. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
Однак перед цим він сказав, що США ще не визначилися щодо візиту свого чиновника в Київ.
Журналіст запитав американського лідера, кого б він відправив з візитом в Україну, на що той відповів: "Ви готові поїхати?". Журналіст відповів Байдену питанням: "Ви?".
"Так", - відповів на це питання президент США.
Водночас американські ЗМІ пишуть, що малоймовірно, що ця відповідь Байдена може підтверджувати його готовність приїхати в Україну.
В Україну з офіційним візитом, попри війну, приїжджало вже чимало лідерів країн. Зокрема, прем'єр-міністр Британії, канцлер Австрії, а також лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії.
по темі
За добу, 14 квітня, на Сході російські війська здійснили 4 атаки
Окупанти увійшли до міста Олешки, через яке проходить автодорога до Херсону
У серед, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що 50 днів український народ героїчно чинить спротив
Президент України Володимир Зеленський звинуватив європейські країни, які продовжують купувати російську нафту
За 14 квітня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 2557 осіб