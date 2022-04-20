російський крейсер "Москва", який 14 квітня ліквідувала українська армія, плив для висадки десантників в Одесі. Там мала відбутися операція із захоплення міста.

Про такі подробиці розповіла мати одного із вцілілих матросів-строковиків судна, повідомляє "Радіо Свобода".

За її словами, того дня вона говорила телефоном з сином, який розповів, що такі плани були стосовно цього корабля, доки в нього не поцілили три українські ракети "Нептун". Він сказав, що рух корабля зупинила не пожежа, як стверджують в рф.



"Ви зрозумійте мене як матір. Я посивіла просто від жаху. Те, що я від нього почула, те, що я подивилася в інтернеті - це страшно, і ворогові не побажаєш такої долі. І це ніби як у мирний час…Син мені зателефонував 14-го в сльозах і сказав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? В нас запустили три ракети!", - зазначила вона.

Хлопець уточнив, що частину його побратимів евакуювали на фрегат "Макаров", їх доставили у Севастополь. Всі їхні речі, зокрема телефони та документи, залишились на кораблі.

Жінка здивована, чому радари на крейсері, який був оснащений, не розпізнали ракети "Нептун". Загалом на судні перебувало близько 510 людей. Моряк каже, що знає про 40 загиблих. За його словами, загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар припав якраз на палубу.

Деякі російські військові отримали дуже тяжкі поранення.

Нагадаємо, що в Кремлі прокоментували відео зі знищеним крейсером "Москва".