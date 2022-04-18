Динаміка переговорів з Києвом про припинення вогню "залишає бажати кращого", українська сторона "не демонструє сталості за погодженими моментами". Про це заявив прессекретар президента росії Дмитро Пєсков.

"Спеціальна військова операція" триває. Президент (путін - ред.) зовсім недавно, будучи на космодромі "Східний", сказав, що вона йде за планом. Водночас на експертному рівні продовжуються контакти... На жаль, українська сторона не демонструє особливої сталості за погодженими моментами. Позиція часто змінюється і, звичайно, динаміка просування у переговорному процесі залишає бажати кращого.

Пєсков не зміг оцінити достовірність фотографій, які з'явилися в мережі, на яких нібито зображено пожежу на крейсері "Москва".

Ми справді бачили кадри, але наскільки вони автентичні та відповідають дійсності, ми сказати не можемо.

За словами речника путіна, Кремль повідомить, якщо президент росії відреагує на звернення дружини Медведчука з проханням допомогти обміняти її чоловіка.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів, що стане крапкою у переговорах з росією.