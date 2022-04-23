В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі 23 квітня відбулася церемонія сходження Благодатного вогню.
Напередодні православного Великодня ізраїльська поліція запровадила обмеження на відвідування храму та прилеглих вулиць через терористичну загрозу — під час служби там дозволили присутність не більше 1700 людей.
Церемонію сходження Благодатного вогню щороку проводять у Велику Суботу перед Великоднем грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви.
Чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) Гроба Господнього. Винесення Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. Після сходження вогонь, за традицією, передадуть вірянам та представникам християнських конфесій, які розвезуть його по світу.
Існує повір’я: якщо вогонь не зійде – рік стане останнім для людства. Однак жодного разу в історії не було такого, коли б Благодатний вогонь не сходив на Землю.
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