У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі 23 квітня відбулася церемонія сходження Благодатного вогню.

Напередодні православного Великодня ізраїльська поліція запровадила обмеження на відвідування храму та прилеглих вулиць через терористичну загрозу — під час служби там дозволили присутність не більше 1700 людей.

Церемонію сходження Благодатного вогню щороку проводять у Велику Суботу перед Великоднем грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви.

Чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) Гроба Господнього. Винесення Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. Після сходження вогонь, за традицією, передадуть вірянам та представникам християнських конфесій, які розвезуть його по світу.

Існує повір’я: якщо вогонь не зійде – рік стане останнім для людства. Однак жодного разу в історії не було такого, коли б Благодатний вогонь не сходив на Землю.