Чернівецькі екскурсоводи розробили спеціальний туристичний маршрут для вимушених переселенців [ Редагувати ]
Гроші для української армії збирають чернівецькі гіди. Вісім екскурсоводів розробили спеціальний туристичний маршрут для вимушених переселенців. Гостей знайомлять із багатою архітектурою й історією старовинного міста, а заразом - гуртом підтримують воїнів.
Вісім чернівецьких екскурсоводів вже місяць проводять екскурсії для українців, яким вдалося тікати від обстрілів та ракет.
Це найстаріша площа Чернівців. І саме цю площу застали австрійці.
За дві години гіди встигають розповісти про архітектуру Чернівців австрійської чи румунської доби. Історичні факти присмачують легендами. А маршрут адаптували до вимог воєнного стану.
Аліна Біла, екскурсовод:
Наш основний маршрут - це пішохідна частина вулиці, це площі міста, і, звичайно - це Резиденція буковинських митрополитів. Коли вони дізнаються, у кому місті вони живуть, вони бачать і по завершенню екскурсії приємно бачити, коли у туристів сяють очі.
Нікіта, переселенець з Дніпра:
Це цікаво і це дійсно дуже круто, що місто мультинаціональне, і тут багато всього можна подивитися і дізнатися.
Гіди працюють із четверга по неділю. І популярність екскурсій зростає.
Олена, учасниця екскурсії:
Я тут зупинилась у друзів, і це вони мені порекомендували піти на цю екскурсію, сказали, що половина коштів піде на ЗСУ і це добре. Але і сама екскурсія дуже цікава, бо можна подивитись на багато місць, на які так просто не виблукаєш.
Ще одна важлива місія таких екскурсій - збір коштів на потреби армії. Фіксованої суми не існує, кожен відвідувач платить, скільки може. Так екскурсоводам вже вдалося передати ЗСУ понад 25 тисяч гривень.
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