За дві години гіди встигають розповісти про архітектуру Чернівців австрійської чи румунської доби

Гроші для української армії збирають чернівецькі гіди. Вісім екскурсоводів розробили спеціальний туристичний маршрут для вимушених переселенців. Гостей знайомлять із багатою архітектурою й історією старовинного міста, а заразом - гуртом підтримують воїнів.

Вісім чернівецьких екскурсоводів вже місяць проводять екскурсії для українців, яким вдалося тікати від обстрілів та ракет.

Це найстаріша площа Чернівців. І саме цю площу застали австрійці.

За дві години гіди встигають розповісти про архітектуру Чернівців австрійської чи румунської доби. Історичні факти присмачують легендами. А маршрут адаптували до вимог воєнного стану.

Аліна Біла, екскурсовод:

Наш основний маршрут - це пішохідна частина вулиці, це площі міста, і, звичайно - це Резиденція буковинських митрополитів. Коли вони дізнаються, у кому місті вони живуть, вони бачать і по завершенню екскурсії приємно бачити, коли у туристів сяють очі.

Нікіта, переселенець з Дніпра:

Це цікаво і це дійсно дуже круто, що місто мультинаціональне, і тут багато всього можна подивитися і дізнатися.

Гіди працюють із четверга по неділю. І популярність екскурсій зростає.

Олена, учасниця екскурсії:

Я тут зупинилась у друзів, і це вони мені порекомендували піти на цю екскурсію, сказали, що половина коштів піде на ЗСУ і це добре. Але і сама екскурсія дуже цікава, бо можна подивитись на багато місць, на які так просто не виблукаєш.

Ще одна важлива місія таких екскурсій - збір коштів на потреби армії. Фіксованої суми не існує, кожен відвідувач платить, скільки може. Так екскурсоводам вже вдалося передати ЗСУ понад 25 тисяч гривень.