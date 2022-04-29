На Хмельниччині підприємці допомагають переселенцям та усім нужденним [ Редагувати ]
На Хмельниччині волонтери цілодобово допомагають переселенцям і Збройним силам. А підприємці - не лише зберегли робочі місця і сплачують податки, але й безоплатно годують, стрижуть і надають прихисток усім, хто потребує. Докладніше про це - далі.
У багатьох хмельницьких кав'ярнях від початку війни пригощають кавою людей у військовій формі. А тут, серед крафтової випічки, щодня з'являється дека зі свіжим хлібом. Його випікають за старовинним рецептом і роздають.
Дарина Нановська, працівниця кав'ярні:
Це хлібчик на заквасці. Він сам по собі смачний, так як він натуральний.
За хлібом приходять і малозабезпечені хмельничани, і переселенці. Із Сум, Київщини, Харківщини. Таких у Хмельницькому нині понад 100 тисяч.
Любов, переселенка з Києва:
Большое спасибо им. Конечно, в такое время тяжелое допомога нужна . Спасибо вам.
Андрій , переселенець із Сум:
Ми дуже раді, що у вас є такі. Тут і поїсти можна, так що, дякуємо за все.
Щодня тут збільшують кількість запашних буханців. Власникам пекарні навіть довелося придбати додаткові форми.
Дарина Нановська, працівниця кав'ярні:
Роздавали в меншій кількості спочатку, так як не вистачало форм для випікання хлібу. Потім роздавали від 50 до 100 і більше. Ще у нас беруть хлібчик волонтери, розвозять його по блокпостам, а також допомагають людям.
Та не хлібом єдиним. Чимало підприємців одягають і поселяють біженців. А у цій перукарні - стрижуть і фарбують.
Оксана Захарченко, директорка перукарні:
Колектив зберегли, працюємо, платимо податки. Приймаємо переселенців, стараємось обслуговувати безкоштовно дітей-інвалідів, жінок-інвалідів.
А у вільний час перукарі, пекарі і готельєри плетуть маскувальні сітки, готують для наших героїв-захисників. І моляться про перемогу.
Оксана Захарченко, директорка перукарні:
Хлопці, я від щирого серця бажаю нам всім перемог. Перемоги вашим відношенням до держави, вашою любов'ю. А ми будемо зберігати вас своїми молитвами.
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