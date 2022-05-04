"Солдати божеволіють": СБУ перехопила нову розмову окупантів [ Редагувати ]
Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів, де вони заявляють, що налякані своїми великими втратами на війні. Про це повідомляє СБУ.
Повідомляється, що російські окупанти божеволіють, побувавши на передовій.
"У мене з офіцерів немає нікого. Два 300-х офіцери, два 200-х. Просто з 84 осіб залишилося 30, на**й…" - скаржиться окупант своєму колишньому колезі, який лікує поранення у рф.
Також співрозмовник це не заперечує: "Там, кажуть, люди божеволіють... чув, ні? Божеволіють, які приїжджають, на нуль…".
Окрім того, після одужання поранений військовий і не збирається знову їхати в Україну: "Пацана привезли, ногу відірвало... Двері, на**й, прямо відірвані у машини, він без ноги лежить... воно таких грошей не коштує".
по темі
російська федерація може готувати нові провокації або ж збільшити кількість обстрілів у зв'язку зі святкуванням 9 травня
В Міністерстві оборони розповіли, як росія змінила тактику у порівнянні з першими днями війни
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронтах станом на початок 69-ї доби протистояння російському вторгненню
З початку повномасштабного вторгнення росії Україну покинули понад 5,5 млн осіб
Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі розкрила теми, які обговорила з президентом України Володимиром Зеленським під час свого сьогоднішнього візиту до Києва