Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів, де вони заявляють, що налякані своїми великими втратами на війні. Про це повідомляє СБУ.

Повідомляється, що російські окупанти божеволіють, побувавши на передовій.

"У мене з офіцерів немає нікого. Два 300-х офіцери, два 200-х. Просто з 84 осіб залишилося 30, на**й…" - скаржиться окупант своєму колишньому колезі, який лікує поранення у рф.



Також співрозмовник це не заперечує: "Там, кажуть, люди божеволіють... чув, ні? Божеволіють, які приїжджають, на нуль…".

Окрім того, після одужання поранений військовий і не збирається знову їхати в Україну: "Пацана привезли, ногу відірвало... Двері, на**й, прямо відірвані у машини, він без ноги лежить... воно таких грошей не коштує".