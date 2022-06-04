До порту Маріуполя зайшло російське судно для завантаження металобрухту. Про це повідомляє ТАСС.

Це вже друге судно росії, яке відправили для мародерства металу з України.

Судно прийшло, стоїть у порту.

Судно буде завантажене партією металу, викраденого з Маріуполя.

За даними агентства, напередодні російські митники вже розвантажили награбований у Маріуполі металобрухт із першого судна та помістили метал на тимчасове зберігання у зону контролю у Ростові-на-Дону. Також повідомляється, що 3 червня судно "Славутич", завантажене листовим металом, прибуло з Маріуполя до Ростов-на-Дону.