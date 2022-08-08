Іпотека під 3 відсотка на 20 років: уряд затвердив програму [ Редагувати ]
Іпотека під 3 відсотка на 20 років. Таку програму затвердив уряд. І вона стане доступною вже з 1-го жовтня. Хто зможе розраховувати на підтримку держави і придбати омріяні квадратні метри за привабливою ціною? Дивіться в сюжеті Яни Танчак.
Яна Танчак, кореспондентка:
Власне житло тепер має стати реальністю. Уряд затвердив програму масового іпотечного кредитування. Ще раніше з цією ініціативою виступив президент Володимир Зеленський. Тож давайте розберемося - що, кому, та за скільки.
Кредит на житло дадуть на 20 років під 3 відсотка. З першого жовтня ці умови будуть доступні для військовослужбовців, медиків, вчителів та науковців. Але потрібно внести початковий внесок - 20 процентів від вартості житла. Це можуть зробити і роботодавці за рахунок бюджетних програм.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і становитиме лише 7% річних. Нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво і суттєво сприятиме відновленню економіки. Наша мета - щоб кожен військовий, рятувальник, вчитель і лікар мав власне житло.
0В рамках програми "Доступна іпотека" можна буде придбати житло до 52 з половиною квадратних метрів, 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. Щоб отримати іпотечний кредит, кандидат повинен бути платоспроможнім, старшим за 18 років та молодшим за 70, а також не бути під санкціями.
Житло має бути в Україні, але не в районах воєнних дій чи на тимчасово окупованій території. Також іпотеку не можна брати на тимчасове житло, квартиру в державній чи комунальній власності, а також на квартиру в обласному центрі в будинку, старшому за 10 років.
Юлія Свириденко, Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України:
Таким чином українці, і, в першу чергу, наші військові, правоохоронці, лікарі та вчителі, зможуть придбати квартири на пільгових умовах. Це частково розв'яже проблему нестачі житла, поверне українців, які втратили свій дім, з-за кордону та активізує галузь будівництва завдяки зростанню обсягу замовлень.
Житло обов'язково застрахують від ризиків випадкового знищення або пошкодження. А масову іпотеку цифровізують, оформити заявку на кредит можна буде через портал "Дія".
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