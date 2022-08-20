Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук встановила рекорд сезону і взяла золоту медаль на Мультиспортивному Євро-2022, який проходить в німецькому Мюнхені. Про це повідомляє Athletistic.

Українська спортсменка стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку, встановивши рекорд європейського сезону. У фіналі змагань Українка з п'ятої спроби стрибнула на 15,02 метрів. Цей результат став найкращим і приніс Бех-Романчук золоту медаль.

Чемпіонат Європи з мультиспорту 2022. Потрійний стрибок. Жінки:

1. Марина Бех-Романчук – Україна) - 15,02 метрів;

2. Кришталева Мякеля – Фінляндія) - 14,64 метрів;

3. Ханна Міненко (Ізраїль) – 14,45 метрів.