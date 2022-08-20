Збірна Фінляндії з хокею з рахунком 1:0 обіграла команду Швеції у півфінальному матчі молодіжного чемпіонату світу (гравці не старші 20 років). Турнір проходить у канадському Едмонтоні.

Єдину шайбу закинув Каспер Пуутіо (26 хвилина).

У фіналі збірна Фінляндії зіграє із командою Канади, яка у півфіналі перемогла чехів (5:2). Фіни та канадці вже зустрічалися у рамках групового етапу турніру, господарі змагань виграли з рахунком 6:3.

Фінал молодіжного чемпіонату світу пройде у ніч на 21 серпня, матч розпочнеться о 03:00 за київським часом. Ввечері 20 серпня (23:00 за київським часом) відбудеться гра за третє місце, в якій зустрінуться чехи та шведи.

Нагадаємо, що Франція та Австрія замінять Росію та Білорусь на "дорослому" чемпіонаті світу з хокею.