Франция и Австрия заменят Россию и Беларусь на чемпионате мира по хоккею [ Редактировать ]
Сборные Франции и Австрии заменят Россию и Беларусь на чемпионате мира по хоккею в Тампере и Хельсинки. Об этом сообщила Международная федерация хоккея (IIHF). Россияне и белорусы отстранены от участия в соревнованиях из-за вторжения в Украину.
- Франция заменит Россию в группе A и сыграет со сборными Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии.
- Австрия заменит Беларусь в группе B и сыграет с командами Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании.
- В связи с участием Франции и Австрии в чемпионате мира их места в группе А первого дивизиона займет Литва, которая ранее входила в группу B.
На молодежном чемпионате мира в Канаде сборную России заменит Латвия. По итогам соревнований ни одна из команд не будет переходить в более низкий дивизион.
На чемпионате мира среди юниоров будут участвовать восемь команд вместо десяти из-за отстранения российской и белорусской сборных. На чемпионате мира среди женщин россиянок заменит Швеция.
Россию также лишили права принимать молодежный чемпионат мира 2023 года в Новосибирске и Омске.
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