Сборные Франции и Австрии заменят Россию и Беларусь на чемпионате мира по хоккею в Тампере и Хельсинки. Об этом сообщила Международная федерация хоккея (IIHF). Россияне и белорусы отстранены от участия в соревнованиях из-за вторжения в Украину.

Франция заменит Россию в группе A и сыграет со сборными Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии.

заменит Россию в группе A и сыграет со сборными Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии. Австрия заменит Беларусь в группе B и сыграет с командами Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании.

заменит Беларусь в группе B и сыграет с командами Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании. В связи с участием Франции и Австрии в чемпионате мира их места в группе А первого дивизиона займет Литва, которая ранее входила в группу B.

На молодежном чемпионате мира в Канаде сборную России заменит Латвия. По итогам соревнований ни одна из команд не будет переходить в более низкий дивизион.

На чемпионате мира среди юниоров будут участвовать восемь команд вместо десяти из-за отстранения российской и белорусской сборных. На чемпионате мира среди женщин россиянок заменит Швеция.

Россию также лишили права принимать молодежный чемпионат мира 2023 года в Новосибирске и Омске.