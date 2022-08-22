Німеччина відмовилася наростити поставки зброї Україні на шкоду бундесверу [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
Німеччина не може наростити поставки зброї Україні через військові загрози, які виходять від сучасної росії, погодившись на можливе ослаблення бундесверу.
Як заявив офіційний представник Міноборони Німеччини, міністерство відхилило пропозицію депутатів Бундестагу поставити Україні більше зброї і, якщо знадобиться, погодитися на ослаблення бундесверу. За його словами, Берлін не може піти на такі ризики.
"Дійсно, ми повинні бути готові до того, що (президент росії, - ред.) Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО", - зазначив він.
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