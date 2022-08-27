У Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи [ Редагувати ]
Вночі на суботу, 27 серпня, в Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Також повітряна тривога спрацювала в Миколаєві.
Станом на 02:44 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ракетним ударом опинилася центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих.
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