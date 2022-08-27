Вночі на суботу, 27 серпня, в Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Також повітряна тривога спрацювала в Миколаєві.

Станом на 02:44 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ракетним ударом опинилася центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих.