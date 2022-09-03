Удари окупантів по мостах у Миколаєві: Кім заявив про спробу залякати місцевих [ Редагувати ]
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про те, що російська армія намагається обстрілювати мости у Миколаєві. Таким чином окупанти хочуть залякати місцевих жителів.
Окупаційні війська нещодавно намагалися пошкодити Інгульський та Варварівський мости, проте без успіху. Ворожі снаряди не влучили.
Кім вважає, росіяни тероризують жителів Миколаєва, хочуть здійняти паніку, щоб потім використати її у своїй пропаганді.
Я вважаю, що це терор, тому що вони хотіли залякати населення і, скажімо так, у складі своєї інформаційної політики чи війни намагалися це продавати у себе в росії.
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