У Чернігові на виставці боєприпасів пролунав вибух [ Редагувати ]
Фото: suspilne.media
У суботу, 3 вересня, у Чернігові, на Валу, під час виставки боєприпасів пролунав вибух. Про це повідомляє "Суспільне".
Поранення отримали двоє дітей.
За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.
На місці працюють швидка та рятувальники.
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