У суботу, 3 вересня, у Чернігові, на Валу, під час виставки боєприпасів пролунав вибух. Про це повідомляє "Суспільне".

Поранення отримали двоє дітей.

За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.

На місці працюють швидка та рятувальники.